Après les révélations de Mediacités et de Libération, les deux principaux concurrents du maire de Toulouse demandent au candidat sortant de s'expliquer sur les importants dons qu'il a reçus de la part des professionnels de l'immobilier et sur l'utilisation des moyens de la collectivité en 2019 et 2020.

Sans Mediacités, personne n’en saurait rien. Nos révélations du 10 février sur le soutien financier massif du secteur de l’immobilier en faveur de Jean‐Luc Moudenc n’ont trouvé aucun écho dans la presse locale, malgré les réactions des principaux adversaires du maire sortant.

Le socialiste François Briançon, candidat de la liste La Gauche Unie, a publié un communiqué, le 12 février. Il s’inquiète « du risque de dépendance » qui émerge quand « l’essentiel d’un financement politique provient d’un secteur économique directement engagé dans les grands projets de la ville ».

« Avec Jean‐Luc Moudenc, le système décrit par l’enquête laisse planer un doute persistant sur la place accordée à certains intérêts privés dans la gouvernance municipale, sur la confusion de la mise à disposition de moyens de l’institution au bénéfice de la campagne électorale. Protéger l’avenir de Toulouse ne peut pas signifier protéger un système », dénonce le candidat socialiste.

François Briançon et ses colistiers demandent « une clarification publique » au maire sortant : « Dans l’intérêt de la ville, nous appelons Jean‐Luc Moudenc à apporter rapidement des réponses publiques, précises et complètes, sur les conditions d’organisation de cette collecte de fonds, sur le rôle exact de ses collaborateurs et sur les garanties d’indépendance qui ont entouré les décisions municipales depuis 2020 ».

Sur ce dernier point, celui qui est revenu au conseil municipal grâce à la démission de François Piquemal en 2022 …