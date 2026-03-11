Soutien à Reconquête : Jean‐Luc Moudenc invente l’aide qui n’aide pas

Le porte-parole du maire sortant a reconnu auprès de France 3 Occitanie que Jean-Luc Moudenc avait bien envoyé des SMS demandant d'aider la liste Reconquête à trouver des colistiers. Mais cela ne prouverait pas qu'il ait donné un coup de main au camp zemmouriste, selon lui.

Après cinq jours de déni, Jean‐Luc Moudenc a enfin fini par reconnaître avoir envoyé plusieurs sms au sujet de la liste Reconquête, menée par Arthur Cottrel, à Toulouse. Un aveu consenti par l’intermédiaire de son porte‐parole, Pierre Esplugas‐Labatut, mais un aveu tout de même.

« J’admets l’existence d’un SMS adressé par Jean‐Luc Moudenc à une personne aigrie anciennement impliquée dans la vie locale », déclare‐t‐il à nos confrères de France 3 Occitanie. Cela ne prouve en aucun moment que cela a été fait, que Jean‐Luc Moudenc ait aidé Arthur Cottrel à constituer cette liste. »

https://www.mediacites.fr/municipales-2026/toulouse/2026/03/05/a‑toulouse-le-coup-de-main-de-jean-luc-moudenc-a-la-liste-du-parti-deric-zemmour/

Pour rappel, Mediacités a révélé que le maire de Toulouse avait écrit, le 19 janvier, à un interlocuteur : « il faut aider cet Arthur à boucler sa liste », puis « il faut lui trouver des colistiers anonymes ».

Le porte‐parole du candidat sortant avait d’abord refusé de commenter. Après la publication de notre article, il nous avait même affirmé avec aplomb : « ce soit‐disant sms n’a jamais existé ». Jean‐Luc Moudenc avait lui‐même tenu cette ligne lors du débat organisé par Sud Radio et La Dépêche …