Deux groupes d’opposition à la mairie de Toulouse

Formée dans l'entre-deux-tours, la liste d'union de la gauche Demain Toulouse - La Gauche réunie va donner naissance à deux groupes d'opposition au conseil municipal de Toulouse.

La version 2026 du Nouveau front populaire toulousain aura duré moins de dix jours. Quelques jours après sa reformation au matin du premier tour, le 16 mars dernier, l’éphémère union des gauches se redivise, au lendemain de la défaite électorale. Les seize conseillers municipaux de l’opposition vont siéger dans deux groupes de même taille au sein du conseil municipal de Toulouse.

Le groupe Demain Toulouse, dont la présidence n’a pas encore été actée, comptera dans ses rangs : François Piquemal, Agathe Roby, Salah Amokrane, Victoria Scampa, Julien Cadieu, Ilham Grefi, Ahmed Dahrour et Madeleine Parpet.

Le groupe La gauche Réunie, sans doute co‐présidé par François Briançon et Hélène Cabanes, comptera dans ses rangs : Régis Godec, Isabelle Hardy, Inès Goffre‐Pedrosa, Maxime Le Texier, Vincent Gibert et Anne‐Sophie de Surgy.

Cette perspective a été évoqué par Sacha Briand, adjoint aux finances et nouveau porte‐parole de la majorité municipale, lors du conseil du 27 mars. « Cette union de la gauche aura duré cinq jours, car aujourd’hui, nous pouvons constater que deux expressions existent déjà au sein de l’opposition municipale », a‑t‐il observé après les déclarations de François Piquemal et François Briançon. Deux groupes se constituent. La division – nous le savions et les Toulousains l’ont vue – était intrinsèque à ce qui n’était qu …