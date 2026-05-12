Le parquet classe les plaintes contre l’ancien maire de Cugnaux

Redevenu simple conseiller municipal d’opposition depuis sa défaite en mars dernier, Albert Sanchez peut souffler sur le plan judiciaire. Les deux plaintes qui visaient l’ancien maire de Cugnaux ont été classées sans suite par le parquet de Toulouse.

Une première plainte avait été déposée le 25 septembre 2024 par la conseillère municipale Ana Faure, pourtant membre de sa majorité. Elle accusait l’édile d’avoir produit une fausse procuration signée à son nom lors du conseil municipal du 8 septembre 2024. Elle l’accusait aussi d’avoir été violent physiquement à son égard, le 21 juin 2023. « La plaignante a justifié d’un examen médical près de deux années après les faits concluant à un jour d’ITT », précise le parquet de Toulouse.

Quelques mois plus tard, deux autres habitantes de Cugnaux avaient à leur tour dénoncé le maire de leur commune. Selon elles, il leur aurait demandé de « créer des comptes Facebook sous pseudonymes afin de poster des messages critiques envers l’opposition » en échange de « la promesse de faciliter l’obtention de logements plus grands auprès de bailleurs sociaux ». Des faits qui auraient pu être qualifiés de trafic d’influence par un élu public.

Des faits non établis selon le parquet

Après enquête préliminaire, David Charmatz …