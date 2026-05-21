Le média Arrêt sur Images est de passage dans la ville rose, mardi 26 mai, pour parler du traitement médiatique des dernières élections municipales. Une émission publique à laquelle participera Mediacités.

Comment l’élection municipale à Toulouse a‑t‐elle été traitée par les médias ? C’est la question qu’Arrêt sur images va explorer, le 26 mai prochain. Pour l’occasion, l’émission sera enregistrée en public depuis La Cabane, la salle de spectacles des Halles de la Cartoucherie, à Toulouse.

La couverture de la campagne électorale par La Dépêche du Midi et France 3 Occitanie sera au centre des discussions. Celles‐ci seront animées par la journaliste Nassira El Moaddem. Elle fera face au député LFI François Piquemal, qui conteste le résultat des élections du fait des ingérences israéliennes avant les scrutins.

Partenaire d’Arrêt sur images au sein de la plateforme La Presse Libre, Mediacités participera également à l’émission, en la personne de Gael Cérez, rédacteur en chef de Mediacités Toulouse.

Évènement gratuit, sur inscription, à partir de 19 h, à La Cabane – Les Halles de la Cartoucherie, 10 Place de la Charte des Libertés Communales, 31100, Toulouse …