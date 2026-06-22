Extrême Danger : Rencontre avec Streetpress et Mediacités

À l’occasion de la sortie du livre "Extrême Danger", StreetPress organise une rencontre à Toulouse avec Mediacités pour échanger sur l’extrême droite extra-parlementaire en France.

Ils sont identitaires, royalistes, catholiques intégristes, nationalistes‐révolutionnaires ou confusionnistes, souvent violents et toujours radicaux. En 2024, les journalistes de Streetpress ont recensé plus de 320 groupuscules et sections locales d’extrême droite extra‐parlementaire actifs en France.

De ce travail est né un livre : Extrême Danger, co‐écrit par l’historien Nicolas Lebourg et les journalistes de StreetPress Christophe‐Cécil Garnier, Johan Weisz, Daphné Deschamps et Mathieu Molard, co‐édité par les éditions du commun.

Pensé comme « un outil conçu pour les citoyens et les acteurs de la société civile qui font face, sur le terrain, à des groupuscules d’extrême droite de plus en plus visibles, organisés et agressifs », cet ouvrage fait l’objet d’un tour de France de promotion auquel s’associe Mediacités.

Une rencontre est prévue, mardi 30 juin, à la librairie Terra Nova, avec Christophe‐Cécil Garnier, journaliste à StreetPress et co‐auteur de « Extrême Danger », et Gael Cérez, rédacteur en chef de Mediacités Toulouse. Au programme : présentation du livre de Streetpress et des enquêtes de Mediacités, notamment celle sur la maison d’édition néonazie Auda Isarn, dont les livres ont été retirés des bibliothèques municipales après nos révélations.

Entrée gratuite sur inscription.