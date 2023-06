Cinq ans après les révélations de Mediacités et l’ouverture d’une enquête préliminaire, deux ans après un rapport d’enquête assassin de la police judiciaire, le président de la Métropole européenne de Lille (MEL), Damien Castelain, va enfin devoir s’expliquer devant la justice. Son procès pour détournement de fonds publics se tiendra du 3 juillet au 6 juillet au tribunal judiciaire de Lille… si l’appel à la grève des syndicats des greffiers n’impose pas un report. Rien moins que quatre jours sont prévus pour ce procès fleuve très attendu car il pourrait conditionner l’avenir politique du président de la 4e métropole de France.

La justice a décidé de fusionner différentes affaires impliquant Damien Castelain. Celle portant sur les frais litigieux du président est la plus connue. Les 15 et 18 juin 2018, Mediacités avait révélé que Damien Castelain faisait payer par le contribuable, via une régie directement relié à son cabinet, de nombreuses dépenses qui n’avaient rien à voir avec sa fonction (vêtements, spas, hôtels, restaurants et même… friandises !). L’Agence Française contre la corruption (AFA), qui effectuait à la même époque un contrôle de routine à la MEL, avait dépos …