Nosoli taille dans ses librairies : sept fermetures au Furet du Nord, quatre chez Decitre

Nosoli pourra‐t‐il encore se présenter comme « le premier groupe de librairies en France » ? Lors d’un comité social et économique (CSE) extraordinaire, mardi 30 juin, la société a en effet présenté aux représentants du personnel un plan de réorganisation préparé avec les administrateurs judiciaires, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er juin.

Ce plan extrêmement sévère prévoit la fermeture de onze magasins sur vingt‐sept. Soit la fin programmée, probablement d’ici à la fin de l’été, de sept points de vente sur dix‐huit pour le Furet du Nord, et de quatre sur neuf pour Decitre, les deux enseignes de librairies centenaires de Nosoli.

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Le Furet continue son recentrage sur le Nord

Concernant la chaîne nordiste, le rideau va tomber sur trois magasins du Nord et du Pas‐de‐Calais à Béthune, Roubaix et Villeneuve d’Ascq. Ce dernier, situé dans le centre commercial V2, est le plus grand concerné avec 15 salariés. La restructuration sonne également le glas des ambitions du Furet du Nord de s’étendre au‐delà de sa région historique avec les fermetures décidées en région parisienne à Aéroville, Saint‐Quentin‐en‐Yvelines et Plaisir ainsi qu’à Reims, où le point de vente est hébergé au sein d’un BHV. En 2024, lors d’une précédente restructuration, le Furet avait déjà fermé trois points de vente à Paris, Beauvais et Lille.

Le coup est symboliquement encore plus dur pour Decitre qui voit sa librairie emblématique de la place Bellecour, à Lyon, fondée en 1907 …