Laurent Wauquiez, ancien prof à l’EM Lyon : 20 000 euros pour du « bullshit » ?

C’est l’épilogue d’une histoire vieille de sept ans. En 2018, Mediacités révélait que Laurent Wauquiez, alors président de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, allait donner des cours aux étudiants de l’EM Lyon, l’une des plus prestigieuses écoles de commerce en France. À l’époque, l’élu Les Républicains avait réussi à dégager quatre journées dans son planning chargé pour une série d’interventions sur des « enjeux de société ». Quatre autres journées suivront quelques mois plus tard, pour aborder les « grands débats contemporains ». Des conférences données « de façon apolitique », nous avait alors assuré la direction de l’école.

Mais, après les premières séances, c’est le crash. Quotidien, l’émission de TMC, diffuse des extraits de son intervention, au cours de laquelle le président de la Région se livre à un dézinguage en règle de Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron. À la clef, un bad buzz phénoménal pour Laurent Wauquiez qui avait pourtant mis en garde ses étudiants contre la tentation de l’enregistrer. « Sinon ça ne peut pas être un espace de liberté, et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit [les conneries] que je peux sortir sur un plateau médiatique », leur avait‐il lancé. De quoi jeter un sérieux doute sur la sincérité de l’Auvergnat.