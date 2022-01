Et un report de plus… Initialement prévu au conseil métropolitain des 9 et 10 décembre derniers avant d’être repoussé, le vote sur l’achat par Nantes Métropole de l’Arbre aux hérons ne figurera pas non plus à l’ordre du jour du prochain conseil, prévu le 4 février. Cela sans surprise et pour les mêmes raisons que celles décrites par Mediacités dès décembre : les difficultés posées par l’acquisition d’une œuvre d’art par une collectivité sans passer par un appel d’offre, mais aussi les frictions politiques autour de ce dossier sensible, à plus de 50 millions d’euros. En témoigne, par exemple, le communiqué assassin publié mercredi 19 janvier par les élus écologistes de Nantes : « Ce nouvel ajournement du vote est une énième preuve de l’instabilité de ce projet qui traîne en longueur depuis vingt ans, écrivent-ils. L'Arbre aux Hérons est non seulement une gabegie en décalage total avec les grands enjeux de notre siècle, mais aussi un boulet juridique et financier pour notre collectivité. »

Au delà de la polémique, ce nouvel ajournement ne fait évidemment pas les affaires de François Delarozière et Pierre Oréfice, les deux patrons de la Compagnie La Machine, créateurs de l’Arbre et de tout son bestiaire, qui travaillent à cette gigantesque sculpture depuis près de 20 ans. Au moins leur laissera-t-il le temps de s’occuper de leurs autres projets. Et ils en ont besoin. En gestionnaires avisés, les deux hommes ont depuis longtemps réparti leurs œufs ailleurs que dans le seul panier nantais. La grande halle de l’île de Nantes est désormais loin d’être la seule à abriter leurs étonnantes machines. Après Sénart et La Roche-sur-Yon en 2008 et 2011 , on en trouve désormais à Toulouse, à Calais et peut-être même bientôt à Aussillon dans le Tarn , où François Delarozière doit présenter un projet dans quelques semaines.

De Nantes à Toulouse en passant par Calais, les maux de la Machine sont toujours les mêmes

Les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et l’Occitanie… Comme un fait exprès, trois régions dans lesquelles Mediacités est également implanté. Ce qui nous permet à chaque fois de soulever le capot de La Machine et de documenter un peu plus le fonctionnement de cette ingénieuse mécanique à transformer – beaucoup – de fonds publics en argent privé, sans que les retombées escomptées par les collectivités soient toujours au rendez-vous.

Ce système bien huilé, c’est à Nantes que nous avons commencé à l’ausculter, en décrivant comment ces créations se révèlent chaque fois aussi coûteuses qu’elles sont splendides. Budgets – très largement – dépassés, rentabilité toujours promise et jamais atteinte, flou – très artistique – autour des coûts de construction et d’exploitation, subventions sempiternellement revues à la hausse, manque de transparence autour de la rémunération des créateurs, fiabilité mécanique défaillante… Jetant une ombre sur l'incontestable réussite artistique des Machines, les maux sont à chaque fois les mêmes. Si les créatures étranges et oniriques sont censées doper l’attractivité des villes et améliorer leur image, elles plombent surtout leurs finances à coup sûr.

C’est le cas à Nantes, comme Mediacités l’a longuement décrit (lire nos enquêtes ci-dessus). Ça l’est aussi à Toulouse, où après avoir versé près de 25 millions d’euros pour un spectacle et pour l’installation de la Compagnie dans les Halles du quartier Montaudran, la collectivité a dû voler à son secours l’an dernier, lui accordant près d’un million d’euros de nouvelles subventions pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire. Une rallonge qui a tendu un peu plus les relations déjà difficiles avec Jean-Luc Moudenc. « Le problème, c’est qu’il (François Delarozière) ne propose que des dépenses, mais pas de recettes. Il a le beau rôle ! », râlait le maire (LR) de la ville auprès de nos confrères d’Actu, comme nous le racontions début novembre.

Fragile, en manque de visiteurs,

le Dragon de Calais brûle du cash

Et c’est encore le cas à Calais, où la Machine est installée depuis deux ans, avec son spectaculaire Dragon des Mers. Une nouvelle créature superbe et un nouveau gouffre financier, comme Mediacités l’explique dans cette enquête menée par Morgan Railane et publiée dans notre édition lilloise, le 14 janvier dernier. D’après les premiers résultats financiers que nous avons obtenus, la bête se révèle – là encore – complexe et coûteuse à exploiter et nécessite un énorme soutien municipal. Deux ans après son arrivée, la ville a déjà dû injecter près de 4,5 millions d'euros dans la Société publique locale qui exploite la créature. Et prévoit même désormais d'injecter dans la machine un million d'euros par an durant les 15 prochaines années. Retrouvez tous les détails dans cette enquête que nous republions ci-dessous en intégralité :

S’il ne rugit et ne souffle pas de la fumée et du feu aussi souvent qu’escompté, le Dragon de Calais est devenu en quelques mois l’organe premier de la communication municipale. La bête est spectaculaire, les touristes qui voyagent sur son dos sont généralement conquis et sa mise en service a accompagné une rénovation réussie du front de mer. Mais la mission que lui a assigné la maire Natacha Bouchart s'avère particulièrement difficile : changer l’image de la ville devenue, malgré elle, un symbole de la crise migratoire ; et donner le signal d’un renouveau économique.

Si ces objectifs ne sont pas contestables, l’outil choisi pour les atteindre représente un coût qui mérite d’être discuté. À l’occasion de l’inauguration du monstre mécanique, il y a deux ans, Mediacités avait dévoilé la réalité de la facture de l’investissement de départ - près de 30 millions d’euros - , et pointé les risques pour son exploitation. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Des résultats très éloignés des prévisions

Acheté, avec le soutien de l’État, à la compagnie nantaise La Machine, de François Delarozière, le Dragon est un projet touristique et artistique global qui prévoit la mise en service, sur quelques années, de plusieurs attractions - dont l’emblématique Dragon des Mers - afin d’animer différents quartiers de la ville.

L'ensemble est exploité par une société publique locale (SPL), Grand Calais Tourisme et Culture, propriété de la municipalité de Calais (75 %) et de la communauté d’agglomération (25 %). Les premiers chiffres de cette SPL, auxquels Mediacités a eu accès, s’avèrent toutefois décevants. Et pas seulement à cause du Covid, reconnaissent les documents officiels.

Le premier exercice, qualifié de « particulier », intègre les onze mois précédant le lancement effectif du Dragon en décembre 2019 en plus de la première année d’exploitation complète en 2020. Or celle-ci a été plombée par cinq mois de confinement. Résultat, le Dragon n’a été ouvert aux promenades que 158 jours sur toute la période. Et il n’a accueilli sur son dos que 29 189 voyageurs pour 240 000 euros de recettes. Loin des 75 555 initialement envisagés et encore plus loin des 500 000 visiteurs présentés comme l’objectif à terme de la municipalité. Sans parler des 1,1 million de visiteurs mis en avant par François Delarozière dans son propre prévisionnel...

Un dragon gavé de subventions

Si l’on ajoute les 290 000 euros de la boutique et les 112 000 euros du bar-restaurant, le chiffre d’affaires total s’est ainsi élevé à 602 000 euros. De quoi couvrir à peine plus d’un quart des charges qui se montent à 2,23 millions d’euros. D’où un déficit d’exploitation de 1,6 million d’euros entièrement financé par une compensation de service public dont l’objectif principal est d’abaisser le prix du ticket à un niveau accessible. Généreuse, la Ville avait prévu la bagatelle de 1,52 million d’euros pour l’exercice de lancement. Mais elle dû in fine rallonger son aide de 35 000 euros.

Problème, l’exercice 2021 ne laisse entrevoir aucune amélioration. C’est ce qui ressort du rapport présenté en octobre au conseil d’administration par Pascal Pestre, président de la SPL et vice-président de l’agglomération, chargé du Tourisme. Ressorti de sa tanière au mois de mai, le dragon n’a transporté que 14 119 voyageurs au cours de la saison estivale alors que celle-ci n’a connu aucun confinement. Sur les neuf premiers mois de l’année dernière, le chiffre d’affaires s’est élevé à seulement 275 551 euros.

bilan dragon 2021



Au total, en intégrant la mise à disposition de personnel municipal (évaluée à 70 215 euros), et compte tenu des 1,3 million d’euros investis pour constituer le capital initial, la municipalité a déjà injecté 4,35 millions d’euros dans la SPL.

« On a clairement des trous dans la raquette »

Jean-Philippe Javello, directeur général de la Compagnie du Dragon, le confesse bien volontiers : « On a clairement des trous dans la raquette. Mais le projet n’est pas fait pour être rentable. Ce sont les retombées économiques annexes qui comptent. C’est vrai qu’on n’a pas encore les outils pour les estimer, mais on va créer un observatoire. »

En attendant l’arrivée de ces indicateurs objectifs, Pascal Pestre dresse un bilan déjà positif pour le tourisme. Dans le procès verbal du conseil d’administration du 30 septembre 2021, le président de la SPL évoque « l’excellente saison estivale des adhérents Airbnb » que la plateforme attribuerait, selon lui, à « l’effet Dragon de Calais ». « De la même façon les restaurateurs du Calaisis se disent très satisfaits des chiffres de la saison et ils attribuent ce bon résultat au Dragon, affirme-t-il. On voit que l’image de la ville est en plein changement et que l’attractivité économique en est renforcée. » Il en veut pour preuve l’installation de deux magasins. Un rebond encore modeste…

Dans une enquête consacrée aux machines fabuleuses qui ont précédé le Dragon, à savoir l'Éléphant et le carrousel des Mondes marins de l'île de Nantes-, Mediacités a montré que leur pouvoir d'attraction était limité, même au bout de plusieurs années, et qu'elles étaient impossibles à rentabiliser.

Un équipement très fragile

L'histoire semble devoir se reproduire à Calais où des coûts plus importants que prévu se font jour. Principale mauvaise surprise : le Dragon des Mers se révèle compliqué à domestiquer. Au cours de l’été dernier, quelque 178 rotations ont été annulées pour des pannes, des tests ou la météo. Soit 25 % de son programme de déplacements ! Alors que le business plan prévoyait onze sorties par jour, l’animal ne parvient, au mieux, qu’à en effectuer sept. De quoi plomber le taux de remplissage. Au cours du premier exercice, celui-ci n’a atteint que 73 % en moyenne alors que l’équilibre financier d’un voyage en dragon nécessite un taux de 85 %, indique un rapport de la SPL.

Problème, les pannes ne cessent de se multiplier. Elles étaient responsable de 12 % des annulations en 2020 et de 17 % en 2021, a indiqué Pascal Pestre, le 14 septembre, au conseil municipal. « C’est un équipement fragile, un animal qu’il faut apprivoiser, reconnaît Jean-Philippe Javelot. Il faut compter une période de maintenance préventive par semaine et trois périodes de maintenance longues allant jusqu’à quatre semaines ». Soit autant de disponibilités en moins pour exploiter l’attraction.

Situation incongrue au possible, le dragon ne dispose pour l’instant que d’un abri sans portes, ouvert au vent, le laissant vulnérable au sel, au sable et à l'humidité… « Les portes arriveront au premier semestre 2022 », promet Jean-Philippe Javelot. Le dragon, qui est désormais accompagnée d'un iguane, a donc encore le temps de souffrir des intempéries. Problème, la troupe d’animaux fabuleux doit encore s’agrandir de cinq autres iguanes et de trois varans d’ici 2026. De quoi laisser craindre des charges de maintenance toujours plus lourdes pour la SPL.

Loin de s’inquiéter, la direction de celle-ci fait au contraire assaut d’optimisme. Le budget 2022 prévoit une forte hausse des recettes à 953 117 euros (billetterie, boutique et bar) dont 301 177 euros pour l’exploitation du seul dragon. Soit un objectif de plus de 41 000 passagers représentant une augmentation de la fréquentation de plus de 40 % par rapport au premier exercice. Mais celle-ci n’est pas vraiment argumentée.

Compte d'exploitation 2022-2035 - SPL Grand Palais Tourisme et Culture

Previsionnel Dragon



Côté dépenses, on notera pour l’année en cours une volonté de réduire un peu la masse salariale ainsi qu’une diminution de 14 % dans les frais de communication-publicité par rapport à 2019-2020. Au total, la SPL annonce viser un budget de 2 millions d’euros et un bénéfice « raisonnable » de 5 400 euros... une fois pris en compte la subvention d’exploitation. La Ville espère pouvoir réduire celle-ci à 1,09 million d’euros contre 1,3 million en 2021. Mais le compte d’exploitation prévisionnel fourni lors du conseil municipal du 14 septembre table sur une reconduction à l’identique, chaque année, jusqu’en 2035. Au moins un million par an pendant 15 ans : la facture de base du dragon ?

Une enquête calaisienne signée Morgan Railane, Aletheia Press