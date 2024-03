Un nouvel épisode dans la tumultueuse série du déontologue de la Ville de Nantes et de la Métropole. Après le départ du premier déontologue huit mois après son arrivée et une curieuse affaire de proposition commerciale à l’association anticorruption Anticor, voilà que son successeur démissionne un an après sa prise de fonction. Arrivé en novembre 2022, l’ex-avocat, Cyrille Emery, a décidé « pour des raisons professionnelles » de quitter ses fonctions de déontologue de la Ville et de la Métropole. « J’ai repris un nouveau poste depuis le 1er février et cela coïncidait avec l’arrivée d’un autre déontologue. J’ai donc choisi de quitter cette fonction », explique Cyrille Emery.

