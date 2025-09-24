Affaire René Martin : un audit commandé, élus et festivals embarrassés

Éteindre l’incendie avant qu’il ne se propage et devienne hors de contrôle. Voilà ce qui semble guider les réactions officielles après nos révélations sur René Martin. La semaine passée, Mediacités et La Lettre du musicien publiait une enquête au long cours sur le pape de la Folle journée de Nantes. Cette figure incontournable de la musique classique chapeaute 14 festivals ou saisons de concerts par an, très largement subventionnés par les collectivités, Nantes en tête.

D’abord, nous révélions sa gestion financière discutable avec une forte porosité entre ses dépenses personnelles et professionnelles au sein de son association, le Créa. Ensuite, l’ambiance de travail très difficile qui règnerait autour du directeur artistique, entre aura, humiliations et hypersexualisation, avec notamment l’exposition à des contenus pornographiques, selon la vingtaine de témoignages que nous avons recueillie, d’actuelles et d’anciennes collaboratrices (car il s’agit quasi uniquement de femmes).

« Je n’ai jamais humilié personne » se défend René Martin dans nos articles, disant aussi que « jamais, jamais » il n’utilise de l’argent du Créa pour ses dépenses personnelles. À la suite de la publication de notre enquête, le fondateur de la Folle journée, a évoqué auprès de Presse Océan des « insinuations fausses, malveillantes et diffamatoires ». Se réservant le droit de « déposer plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée », précise‐t‐il