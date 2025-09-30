Affaire René Martin : les salariées du Créa redoutent un sabotage de l’audit

L’attitude de René Martin, ainsi que les propos tenus lors d’une réunion, soulèvent des doutes sur la sincérité de l’audit interne qui a débuté ce lundi. Il fait suite aux révélations de Mediacités et La Lettre du musicien sur le management et les pratiques financières du créateur de la Folle journée de Nantes.

Les bureaux du Créa, propriété de René Martin, dans le centre de Nantes. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

La scène, lunaire, s’est déroulée le mardi 23 septembre. La veille d’annoncer à France 3 Pays de la Loire sa « mise en retrait » de son poste de directeur du Créa, René Martin rassemble la dizaine de salariées de l’association, dans ses locaux, à deux pas du boulevard Guist’hau. La réunion va durer une heure environ. Son objet : la tenue d’un audit au sein de l’association suite aux révélations de Mediacités et de la Lettre du Musicien concernant le management toxique empreint d’hypersexualisation du créateur de la Folle journée de Nantes et une gestion financière surprenante.

Selon les éléments que nous avons recueillis, le pape de la musique classique aurait alors intimé à ses équipes de 

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Par Pauline Demange-Dilasser et Thibault Dumas