Depuis trois semaines, Christelle Morançais, comme le conseil régional des Pays de la Loire, ne se sont pas exprimés officiellement sur l’avenir de Solutions&Co. Le 17 octobre dernier pourtant, la présidente (Horizons) annonçait à ses administrateurs et à son CSE la fermeture de deux entités sur les quatre qui composent le bras armé économique de la Région. Lors de ces réunions, elle évoque « un plan de réorganisation » et « le transfert d’une partie des missions actuellement assurées par l’agence vers la Région ». Comme Mediacités l’a détaillé dans une précédente enquête, elle s’appuie alors sur les conclusions d’un audit financier alarmiste, non encore rendu public.
« Je suis en train de fermer Solutions&Co », confesse Christelle Morançais
Le 17 octobre dernier, la présidente des Pays de la Loire annonçait au CSE et aux administrateurs de l’agence régionale de développement économique une sévère réduction de la voilure et des effectifs. Début novembre, à Paris, devant des anciens élèves de Sciences Po, elle a été beaucoup plus franche et radicale.