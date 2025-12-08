Théâtre toulousain des 3T : trésor de guerre, aide Covid et dividendes

Cet établissement culturel du centre-ville, dont Mediacités a révélé la gestion problématique, a amassé une importante trésorerie au fil des années, tout en distribuant primes et dividendes à ses gérants. Il a aussi capté d'importantes aides publiques pendant le Covid, sans que ses besoins ne le justifient.

« De l’argent, de l’argent de l’argent ! » Les 3T ne mettent jamais L’Avare, de Molière, à l’affiche, mais Harpagon serait aux anges s’il avait accès aux comptes du théâtre de la rue Gabriel Péri. 

Après avoir mis au jour le management brutal de cette machine à rire, nous avons voulu savoir à quel point le succès remplissait les caisses. L’analyse des bilans nous a apporté d’éloquentes réponses, entre résultat net et chiffre d’affaires confortables, trésorerie mirifique, aide Covid étonnante et primes généreuses. 
Une galaxie de structures
Il nous a d’abord fallu voir clair dans le maquis des diverses structures à l’œuvre derrière l’enseigne rouge et blanche. Il y a d’abord la SARL Compagnie 333 + 1 (20 à 49 salariés), celle qui a déposé la marque 3T et celle des Clotildes. Créée en 2009 par Édouard Pey (alias Gérard Pinter) et dirigée avec Corinne Pey et Laurent Alvarez, cette entreprise ne publie pas ses chiffres d’affaires les plus récents. 

On sait cependant qu’ils s’élevaient à 1,8 million d’euros en 2019–2020 et à 777 000 euros pour l’exercice suivant. Par ailleurs, le résultat net de cette société a été quasiment multiplié par cinq entre 2019 et 2023, s’établissant cette dernière année à 192 000 euros. 

Il y a aussi la Compagnie 37, domiciliée à la même adresse, au 24, boulevard Pierre‐Paul Riquet, et certifiée « économie sociale et solidaire » bien que les informations disponibles ne permettent pas d’expliquer ce que cette mention …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 7 minutes

Favorite

Par Armelle Parion

1 / ?