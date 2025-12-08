« De l’argent, de l’argent de l’argent ! » Les 3T ne mettent jamais L’Avare, de Molière, à l’affiche, mais Harpagon serait aux anges s’il avait accès aux comptes du théâtre de la rue Gabriel Péri.

Après avoir mis au jour le management brutal de cette machine à rire, nous avons voulu savoir à quel point le succès remplissait les caisses. L’analyse des bilans nous a apporté d’éloquentes réponses, entre résultat net et chiffre d’affaires confortables, trésorerie mirifique, aide Covid étonnante et primes généreuses.

Une galaxie de structures

Il nous a d’abord fallu voir clair dans le maquis des diverses structures à l’œuvre derrière l’enseigne rouge et blanche. Il y a d’abord la SARL Compagnie 333 + 1 (20 à 49 salariés), celle qui a déposé la marque 3T et celle des Clotildes. Créée en 2009 par Édouard Pey (alias Gérard Pinter) et dirigée avec Corinne Pey et Laurent Alvarez, cette entreprise ne publie pas ses chiffres d’affaires les plus récents.

On sait cependant qu’ils s’élevaient à 1,8 million d’euros en 2019–2020 et à 777 000 euros pour l’exercice suivant. Par ailleurs, le résultat net de cette société a été quasiment multiplié par cinq entre 2019 et 2023, s’établissant cette dernière année à 192 000 euros.

Il y a aussi la Compagnie 37, domiciliée à la même adresse, au 24, boulevard Pierre‐Paul Riquet, et certifiée « économie sociale et solidaire » bien que les informations disponibles ne permettent pas d’expliquer ce que cette mention …