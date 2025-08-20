Affaire Moudenc : la plainte d’Anticor dépaysée à Agen

115 kilomètres… C’est la distance que le maire de Toulouse devra peut‐être parcourir pour se rendre au tribunal d’Agen dans quelque temps. La plainte de l’association Anticor le concernant aurait en effet été dépaysée dans la capitale du pruneau, selon une information de nos confères du Canard Enchainé.

« Le parquet de Toulouse a transmis le dossier au parquet général dans le cadre des dispositions de l’article 43 du CPP compte‐tenu des relations fonctionnelles régulières que j’ai avec M. Jean-Luc.Moudenc, maire de Toulouse », indique David Charmatz, procureur de la République, à Toulouse.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2025/06/16/une-douzaine-de-salaries-de-la-mairie-de-toulouse-au-coeur-de-la-campagne-2020-de-jean-luc-moudenc/

Pour rappel, l’association de lutte contre la corruption a porté plainte contre le maire de Toulouse en juin dernier. Comme Mediacités l’a révélé le 16 juin dernier, une douzaine de collaborateurs de l’édile ont participé à la campagne électorale 2020 pendant leurs heures de travail. Une activité orchestrée par Arnaud Mounier, l’ancien directeur de cabinet de Jean‐Luc Moudenc, en pleine connaissance de cause de ce dernier.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2025/07/14/affaire-moudenc-les-preuves-de-limplication-du-maire-de-toulouse/

À ce stade, aucune enquête préliminaire n’a été ouverte par le parquet de Toulouse. La plainte peut encore être classée sans suite par la nouvelle juridiction compétente. La jurisprudence r …