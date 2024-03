Biberonné à l’argent public, combien coûte Séries Mania ?

Depuis le 15 mars, Lille accueille pour la sixième fois Séries Mania, le festival international des séries. Qui finance cet événement majeur de l’agenda culturel lillois ? Mediacités s’est plongé dans les comptes d’une association grandement subventionnée par le conseil régional.

Question de Emma à Mediacités : Quand on voit la diversité des artistes invités au festival Séries Mania et aussi la gratuité des projections, je me demande : qui finance cet évènement ? Séries Mania bénéficie‐t‐il avant tout de fonds privés ou bien le festival est‐il subventionné par les collectivités ?

Bonjour Emma, merci pour votre question

Tapis mauve devant le Nouveau Siècle, affiches dans toute la ville, emblématique bus à deux étages garé devant l’opéra et voitures aux vitres teintées qui filent à vive allure rue Faidherbe et rue Nationale : il est une fois encore impossible d’ignorer la tenue de Séries Mania, le festival international des séries que Lille accueille depuis le 15 mars et ce pour la sixième fois.