À Faches‐Thumesnil, LFI perd son premier « laboratoire municipal »

Depuis 2020, c’était un laboratoire pas comme les autres : un laboratoire politique… de la France insoumise. Voisine de Lille et dirigée par Patrick Proisy (LFI), la commune de Faches‐Thumesnil (18 300 habitants) a servi de premier étalon au parti mélenchoniste afin d’affiner ses recettes locales. « L’idée a été d’essayer d’incarner au niveau local la rupture qu’on prône au niveau national », expliquait à Mediacités le désormais ex‐premier édile. Après un seul mandat, Patrick Proisy est contraint d’abandonner son écharpe de maire. Ce 22 mars, il a été sèchement battu par la liste menée par le divers droite (ex‐LR) Brice Lauret (43,12 % contre 48,71 %).

Lors de son déplacement d’entre-deux-tours aux côtés de Lahouaria Addouche à Lille ce 19 mars, Jean‐Luc Mélenchon lui avait rendu un hommage appuyé, louant la « politique admirable »menée selon lui. « Je pense que tu as ouvert la voie, Patrick. Quelle que soit la vie, le moment, nous on te doit ça : ce moment d’orgueil, de satisfaction de voir un des nôtres rassembler toute la gauche, et réellement faire une politique de gauche dans une commune. » Dans une vidéo, le fondateur de LFI, était allé encore plus …