Addouche contre Baly/Deslandes : À Lille, le choc des ultimes meetings

Pour son dernier meeting de campagne, la candidate insoumise Lahouaria Addouche a réalisé une démonstration de force aux côtés de Jean-Luc Mélenchon dans un Grand Palais à guichets fermés. Le maire socialiste sortant Arnaud Deslandes, accompagné de son nouvel allié écologiste Stéphane Baly, a quant à lui sobrement mis en scène leur « rassemblement ».

Le 19 mars 2026, à la même heure, Lahouaria Addouche et le nouveau tandem Stéphane Baly/Arnaud Deslandes, tenaient leur dernier meeting de campagne à Lille. Photos : Eden Sakhi Momen & Matthieu Slisse / Mediacités

Ce 19 mars, à la même heure, un match à distance s’est joué entre les deux principaux concurrents du second tour de l’élection municipale à Lille. D’un côté, Arnaud Deslandes, maire sortant et incarnation de près d’un siècle de socialisme sous le Beffroi. De l’autre Lahouaria Addouche, jamais élue, et autoproclamée « candidate du peuple », face à « l’alliance des notables » créée à l’entre-deux-tours. En jeu ? Une écharpe de maire attribuée ce dimanche 22 mars. Mediacités s’est dédoublé pour vous faire l’analyse de ce dernier choc… en mode journalisme sportif : on refait les meetings.

Les terrains

  • Lahouaria Addouche et Jean‐Luc Mélenchon jouent à guichets fermés

L’outsider insoumise, surprise du 1er tour de l’élection, avait d’une certaine manière déjà plié le match… avant même le coup d’envoi. L’affluence à son meeting – à laquelle la présence annoncée de Jean‐Luc Mélenchon n’est évidemment pas étrangère – était immanquable. Et pour cause, les quelque 1 500 places de l’auditorium du Grand Palais, n’ont pas suffi pour installer tous les spectateurs.

Dans le hall attenant, plusieurs centaines d’autres ont dû s’asseoir par terre afin d’écouter les orateurs du soir. Au micro, Lahouaria Addouche jubile : « Vous êtes près de 3 000 ce soir [l’ordre de grandeur semble plutôt être 2 000], je crois battre un record. Je prends le temps de savourer un petit peu parce que la majorité actuelle ne me craignait pas… et quand je vous vois en face de moi, je pense qu’ils ont beaucoup à craindre ».

  • Au Gymnase, un melting pot inédit de rouge et de vert

Devant la salle du Gymnase – forcément moins grande que le Grand Palais -, qui décidément voit passer beaucoup d’équipes politiques ces dernières semaines, l’heure est à la réconciliation. Les fanions de Stéphane Baly et d’Arnaud Deslandes sont tous les deux de sortie à l’entrée. Des écologistes arborant leur traditionnelle écharpe verte se mélangent aux adjoints de la majorité sortante, après avoir passé six ans dans l’opposition.

Dans les enceintes, résonne la chanson September, d’Earth, wind and fire, dont les paroles semblent célébrer ces retrouvailles : « L’amour était en train de changer les esprits des prétendants / pendant qu’il chassait les nuages ». Nombreux sont ceux qui ont honoré l’invitation à ce mariage. Pourtant, les équipes n’ont prévu étonnament que 180 sièges. Ceux‐ci se révèlent rapidement insuffisants, et de nouvelles assises sont installées à la hâte. Au total, ce sont environ 400 personnes qui se rassemblent. « Je suis très heureux de voir cette salle pleine à ras‐bord, et fier de voir rassemblée la gauche que nous aimons. Nous ne sommes plus très loin de la symbiose », a commenté Arnaud Deslandes, en introduction de son discours.

Les compos

  • Dans l’équipe insoumise …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 13 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen et Matthieu Slisse

1 / ?