C’est l’une des promesses phares des majorités écologistes à la ville de Lyon et au Grand Lyon : des « repas 100% bio et 50% local » pour les enfants, dans les crèches, les écoles et les collèges. Un engagement consensuel. Et ambitieux, alors que 40% des aliments qui se retrouvent aujourd’hui dans les assiettes des écoliers de Lyon sont d’origine biologique et 60% sont produits ou fabriqués à moins de 200 kilomètres.

Réaliste ou inatteignable ? Et à quel prix ? On en parle avec :

Alice Martin , de l’Ardab, association d’agriculteurs bio du Rhône et de la Loire

, conseiller municipal de Lyon, délégué à l'Alimentation

, conseiller municipal de Lyon, délégué à l’Alimentation Maurizio Mariani, économiste, co-auteur de La ville qui mange

