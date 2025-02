Économie sociale et solidaire : les conséquences du gros coup de rabot de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes

« Fermée pour une durée indéterminée. » Depuis ce début de semaine, c’est le message que découvrent les usagers qui se connectent à la plateforme en ligne Ambition ESS. Hébergé par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Cress), ce site, qui affiche plus de 50 000 visiteurs uniques par mois, proposait jusqu’à présent des informations et des offres d’emploi. « C’est la référence quand on cherche du boulot dans l’ESS [l’économie sociale et solidaire] », résume une salariée, administratrice et comptable pour diverses employeurs du secteur.

Le « shutdown » d’Ambition ESS est l’une des premières conséquences concrètes de la décision de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes de revoir drastiquement son soutien financier à plusieurs acteurs ou dispositifs de l’économie sociale et solidaire – un secteur qui pèse plus de 330 000 emplois pour 28 000 employeurs sur le territoire. La Cress, équivalent d’une chambre de commerce et d’industrie (CCI), a ainsi appris qu’elle perdrait en 2025 sa subvention annuelle régionale de 230 000 euros, soit un quart de son budget. « Si cette coupe est maintenue, nous serons dans l’obligation de