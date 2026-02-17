Face à la crise du logement à Lyon, l’interventionnisme de la gauche écologiste, le laisser‐faire de la droite de Jean‐Michel Aulas

Construire plus, se loger moins cher… Les propositions en matière de logement des candidats aux élections municipales et métropolitaines divergent profondément. A la politique publique forte prônée par les écologistes et la gauche s’oppose la vision libérale de la droite emmenée par Jean-Michel Aulas, qui empile les promesses de « dialogue », de « charte » et de « pacte » non contraignants.

Chantier d'une résidence étudiante rue Bancel, dans le 7e arrondissement de Lyon, en 2026. Photo : M.Périsse.

Moins « bankable » qu’un méga‐tunnel sous Fourvière, plus complexe que l’annonce d’un nouveau parc végétalisé, le sujet du logement sera‐t‐il quand même décisif à l’heure de glisser un bulletin dans l’urne pour les élections municipales et métropolitaines à Lyon ? Pour les candidats, à commencer par les écologistes sortant Grégory Doucet et Bruno Bernard, et par leurs principaux adversaires Jean‐Michel Aulas et Véronique Sarselli, l’équation se pose simplement : restera‐t‐il des logements abordables parmi les plus de 753 000 que compte la métropole ?

Qui se souvient de l’époque, au début des années 2000, où l’on pouvait devenir propriétaire d’un logement à Lyon pour moins de 1500 euros par mètre carré ? En près de vingt ans, les prix de l’immobilier y ont été multipliés par trois, voire quatre selon les sources et le type d’habitation. Se rappelle‐t‐on des années 2010, lorsque les loyers approchaient tout juste les 10 euros par mètre carré, quand la moitié dépassent aujourd’hui les 14 euros ? On vous parle d’un temps, que les moins de vingt ans…

Pourtant, alors que le logement est de loin le premier poste de dépense des ménages français – il représente jusqu’à 23 % de leur budget, contre 17 % il y a vingt‐cinq ans – le sujet

Publié le

Temps de lecture : 13 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

