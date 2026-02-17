Au‐delà des responsabilités individuelles qui devront être établies par la justice, la mort de Quentin Deranque est l’aboutissement tragique de la lutte que se livrent à Lyon les groupuscules fascistes et les antifas qui cherchent à endiguer leur prolifération. La capitale des Gaules est le théâtre d’affrontements violents quasi hebdomadaires.

À telle enseigne que les deux groupes phares, Lyon populaire pour l’extrême droite radicale et le collectif antifasciste la Jeune Garde, sont dissous le même jour, le 12 juin 2025. Même si les faits reprochés à l’un et à l’autre n’ont pas la même ampleur et que la démarche du ministre de l’intérieur de l’époque, Bruno Retailleau, n’est pas dénuée d’arrière-pensées politiques, cette date commune en dit long sur une spécificité lyonnaise.

Lyon est d’abord la capitale de l’extrême droite, son « bastion historique », comme le souligne un rapport confidentiel du parquet général de Paris, où toutes les tendances de l’extrême droite sont implantées. Dans son ouvrage Lyon et ses extrêmes droites, l’ancien enseignant Alain Chevarin établit un panorama des forces en présence, allant des groupuscules au Rassemblement national (RN), en passant par certains courants catholiques locaux, sans oublier l’école de Marion Maréchal, l’Issep, installée dans la ville depuis 2018.

Dans les années 2010 s’y trouvaient un