Qui gouvernera Lyon en 2026 ? Le grand quiz de Mediacités sur les élections municipales et métropolitaines

Qui veut porter à 30 % la part du logement social d’ici à 2040 ? Qui veut « désencadrer » les loyers ? Qui ne verrait pas d’un mauvais œil une nouvelle tour à la Part‐Dieu ? Qui rêve d’un « Central park » dans le quartier des Etats‐Unis (8e arrondissement de Lyon) ? Qui veut supprimer la Zone à faibles émissions (ZFE) ? Qui propose de prendre les transports en commun gratis ? Qui veut faire voter les Lyonnais par référendum tous les ans ? Qui veut bannir les projections de poireaux volants lors de la Fête des Lumières ?

Pour vous aider à vous y retrouver dans la foire aux promesses formulées par les candidats à la mairie de Lyon et à la présidence de la métropole de Lyon, Mediacités vous a préparé un quiz animé. Dix‐sept questions, ainsi qu’une présentation de celles et ceux qui brigueront vos suffrages les 15 et 22 mars prochains, qui vous permettront de comparer leurs programmes et, à coup sûr, de découvrir certains engagements éclipsés par les annonces sur la gratuité (des cantines/des transports/des fournitures scolaires…) ou le projet d’un méga‐tunnel sous Fourvière.

Cliquez sur l’image ci‐dessous pour accéder au quiz

Ce quiz sur les élections municipales et métropolitaines à Lyon est destiné à aider tous les électeurs à déterminer de quel candidat ils sont le plus proches en comparant leurs réponses à une quinzaine de questions et les propositions exprimées par les candidats. Pour confectionner ce comparateur de programmes, Mediacités a choisi, parmi les candidats aux élections municipales et métropolitaines de Lyon, celles et ceux dont la position sur l’échiquier politique, la présence sur le terrain et la densité du programme les rendaient les plus susceptibles de jouer un rôle important dans l’élection. Les journalistes de Mediacités suivent la campagne électorale depuis maintenant plusieurs mois, de meetings en interviews, de rencontres avec les candidats et leurs équipes en discussions avec les habitants et les acteurs de la ville… Additionnée à leur fine connaissance des dossiers locaux, cette présence sur le terrain leur a permis d’établir une série de questions correspondant aux principaux enjeux de la campagne. Pour chacune de ces questions, ils ont compilé les réponses qu’y apportent les différents candidats en se basant sur leur programme officiel, leurs déclarations publiques, leurs interviews dans différents médias. Chacune de ces réponses est vérifiée et sourcée. Les réponses à ce questionnaire sont totalement anonymes. Mediacités ne collecte aucune donnée personnelle avec ce comparateur de programme. Pour réaliser ce questionnaire, Mediacités s’est basé sur Meet Your Mayor 2025, outil confectionné par les médias indépendants new‐yorkais The City et Gothamist à l’occasion de l’élection du nouveau maire de New‐York en 2025. Ces deux médias ont mis à disposition le code de leur outil sur Github où il est disponible pour d’autres réutilisations. Qu’ils en soient chaudement remerciés.