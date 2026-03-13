À Lyon, les écologistes pensent encore pouvoir éviter le « casse du siècle » de Jean‐Michel Aulas

Après avoir été à la remorque du très médiatique ancien patron de l’Olympique lyonnais pendant toute la campagne municipale et métropolitaine, Grégory Doucet et Bruno Bernard espèrent que les nombreuses contradictions de leur adversaire et les appels à lui faire barrage leur permettront d’inverser la tendance dans les urnes.

Le maire écologiste sortant Grégory Doucet et son adversaire Jean-Michel Aulas, candidat de la droite et des macronistes. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Ils croient encore en une « remontada », comme s’est enflammé sur Instagram le compte national du parti Les Ecologistes. Pendant des mois, les sondages – pourtant réputés peu fiables au niveau local – ont annoncé que le match était plié, écrasé avec 20 points d’avance par la candidature de Jean‐Michel Aulas, à la tête d’une large coalition de droite. Alors, quand un dernier coup de sonde les place désormais à « seulement » 3 points de la victoire au second tour et dans la fameuse « marge d’erreur », les écologistes lyonnais se persuadent que l’heure de l’inversion des courbes va bientôt sonner.

Merci la prestation bancale de Jean‐Michel Aulas lors du débat organisé sur BFM le 24 février dernier ? « J’ai croisé au moins dix personnes qui m’ont dit qu’elles avaient changé d’avis après ça », glisse le maire sortant Grégory Doucet, à la sortie d’un autre débat, celui sur le logement organisé mardi dernier par Mediacités et Rue89Lyon. « Oui, on a entendu de nombreuses critiques sur nous, mais on ne nous a jamais reproché de ne pas avoir été sincères. Et la sincérité, c’est important dans une élection », veut croire de son côté Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole candidat à sa réélection. Vous avez dit méthode Coué ?

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 12 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse et Nicolas Barriquand

1 / ?