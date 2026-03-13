Ils croient encore en une « remontada », comme s’est enflammé sur Instagram le compte national du parti Les Ecologistes. Pendant des mois, les sondages – pourtant réputés peu fiables au niveau local – ont annoncé que le match était plié, écrasé avec 20 points d’avance par la candidature de Jean‐Michel Aulas, à la tête d’une large coalition de droite. Alors, quand un dernier coup de sonde les place désormais à « seulement » 3 points de la victoire au second tour et dans la fameuse « marge d’erreur », les écologistes lyonnais se persuadent que l’heure de l’inversion des courbes va bientôt sonner.

Merci la prestation bancale de Jean‐Michel Aulas lors du débat organisé sur BFM le 24 février dernier ? « J’ai croisé au moins dix personnes qui m’ont dit qu’elles avaient changé d’avis après ça », glisse le maire sortant Grégory Doucet, à la sortie d’un autre débat, celui sur le logement organisé mardi dernier par Mediacités et Rue89Lyon. « Oui, on a entendu de nombreuses critiques sur nous, mais on ne nous a jamais reproché de ne pas avoir été sincères. Et la sincérité, c’est important dans une élection », veut croire de son côté Bruno Bernard, le président écologiste de la Métropole candidat à sa réélection. Vous avez dit méthode Coué ?