[Vidéo] Comment résoudre la crise du logement à Lyon ? Revivez le débat des municipales

A l’invitation de Mediacités et Rue89Lyon, quatre des principaux candidats aux élections municipales à Lyon, et un représentant de Jean-Michel Aulas, ont développé pendant deux heures leur vision du logement. Une thématique au centre des préoccupations des Français mais éclipsée jusqu'alors par d'autres sujets ou polémiques.

Lors du débat sur le logement organisé par Mediacités et Rue89Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Désaccords sur l’encadrement des loyers, réquisition des logements vacants, leviers à activer pour relancer la construction neuve, place du logement social dans la ville, rapport au secteur privé… Pendant deux heures, mardi 10 mars, quatre des principaux candidats et candidates à la mairie de Lyon et un représentant de Jean‐Michel Aulas ont débattu sur le sujet du logement lors d’une soirée au théâtre Comédie Odéon organisée par Rue89Lyon et Mediacités.

Quatre têtes de listes avaient donc répondu présentes : le maire écologiste sortant Grégory Doucet, l’ancien maire centriste Georges Képénékian, la députée La France insoumise Anaïs Belouassa‐Cherifi et l’ex-adjointe à la Culture Nathalie Perrin‐Gilbert, qui a rompu avec la majorité en cours de mandat. Seul manquait Jean‐Michel Aulas, qui tenait ce même soir son dernier grand meeting de campagne – mais, bien avant d’annoncer son événement, il avait décliné de participer personnellement à notre débat. Il était 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

1 / ?