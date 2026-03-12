[Vidéo] Comment résoudre la crise du logement à Lyon ? Revivez le débat des municipales

Désaccords sur l’encadrement des loyers, réquisition des logements vacants, leviers à activer pour relancer la construction neuve, place du logement social dans la ville, rapport au secteur privé… Pendant deux heures, mardi 10 mars, quatre des principaux candidats et candidates à la mairie de Lyon et un représentant de Jean‐Michel Aulas ont débattu sur le sujet du logement lors d’une soirée au théâtre Comédie Odéon organisée par Rue89Lyon et Mediacités.

Quatre têtes de listes avaient donc répondu présentes : le maire écologiste sortant Grégory Doucet, l’ancien maire centriste Georges Képénékian, la députée La France insoumise Anaïs Belouassa‐Cherifi et l’ex-adjointe à la Culture Nathalie Perrin‐Gilbert, qui a rompu avec la majorité en cours de mandat. Seul manquait Jean‐Michel Aulas, qui tenait ce même soir son dernier grand meeting de campagne – mais, bien avant d’annoncer son événement, il avait décliné de participer personnellement à notre débat. Il était