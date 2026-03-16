Lyon : qui de Grégory Doucet ou de Jean‐Michel Aulas est arrivé en tête dans votre bureau de vote ?

76 318 suffrages pour l’un, Grégory Doucet, arrivé en tête du scrutin contre toute attente ; 75 134 pour l’autre, Jean‐Michel Aulas, candidat de la droite et des macronistes. Après le ralliement de l’insoumise Anaïs Belouassa‐Cherifi au maire écologiste de Lyon, annoncée lundi en fin d’après‐midi, les deux favoris s’affronteront en duel dimanche 22 mars. En attendant, peut‐être vous demandez‐vous comment votre bureau a voté ? Est‐il représentatif des scores observés à l’échelle des 9 arrondissements de Lyon (37,36 % des voix pour Grégory Doucet, 36,78 % pour Jean‐Michel Aulas) ?

Mediacités a passé à la moulinette les résultats sortis des urnes pour vous proposer la carte interactive ci‐dessous. Cliquez sur tel ou tel secteur pour afficher le nombre de bulletins et le pourcentage de suffrages exprimés par candidat de l’élection municipale présent au premier tour et par bureau de vote.