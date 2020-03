Les communes de Nantes Métropole sont-elles bien gérées ? Profitent-elles de la montée en puissance de la collectivité métropolitaine pour réduire leurs dépenses de fonctionnement, à commencer par leurs charges de personnel ? Pour le savoir, Mediacités a analysé les comptes annuels des 24 communes de la métropole nantaise entre 2014 et 2018, afin d’évaluer leur gestion sur cinq critères clés : les dépenses de personnel, le délai de désendettement, les investissements dans les équipements, les impôts locaux et le fonds de roulement. Cet examen débouche sur une note sur dix (voir notre méthodologie complète en fin d’article).

Le paysage financier qui en ressort est globalement très positif. Notamment quand on le compare avec celui des métropoles lilloise, lyonnaise et toulousaine, où Mediacités a mené des études équivalentes. Globalement, et même si quelques points peuvent soulever question, les communes appartenant à Nantes Métropole s’en tirent globalement très bien. Et les étiquettes politiques ne semblent pas entrer en ligne de compte dans la qualité de l’administration locale ! Vous pouvez consulter les résultats de votre ville à partir de la carte interactive ci-dessous.



