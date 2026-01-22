Région Pays de la Loire : départ de la directrice de la com’, turbulences aux RH et à Solutions&Co

En poste depuis une décennie, Maud Bretignère quitte le conseil régional pour rejoindre la Banque Populaire Grand Ouest, alors que Christelle Morançais opère un virage stratégique dans sa communication ces dernières années. Des changements sont aussi en cours dans d’autres directions de la collectivité.

Christelle Morançais le 14 janvier dernier à la Cité des congrès, au meeting de soutien à Foulques Chombart de Lauwe (LR). Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Dix ans, une longévité notable à la tête d’un poste pourtant très exposé. Maud Bretignère, 45 ans, occupait depuis mai 2016 le poste de directrice de la communication du conseil régional des Pays de la Loire. Cette diplômée d’Audencia, passée par Publicis activ et l’agence de communication nantaise Éluère, avait été embauchée dans la foulée de la victoire de la droite et du centre emmenée par Bruno Retailleau aux élections régionales de 2016.

Nos confrères de La Lettre API annoncent que Maud Bretignère va quitter « dans les prochaines semaines » l’hôtel de région dont le service communication compte une petite quarantaine de personnes. La Nantaise confirme à Mediacités qu’elle va rejoindre la Banque Populaire Grand Ouest, au poste de directrice de la communication interne et externe. Maud Bretignère est par ailleurs très investie, et depuis les débuts, dans la campagne électorale de Foulques Chombart de Lauwe à Nantes (LR).  

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

