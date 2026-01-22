Dix ans, une longévité notable à la tête d’un poste pourtant très exposé. Maud Bretignère, 45 ans, occupait depuis mai 2016 le poste de directrice de la communication du conseil régional des Pays de la Loire. Cette diplômée d’Audencia, passée par Publicis activ et l’agence de communication nantaise Éluère, avait été embauchée dans la foulée de la victoire de la droite et du centre emmenée par Bruno Retailleau aux élections régionales de 2016.

Nos confrères de La Lettre API annoncent que Maud Bretignère va quitter « dans les prochaines semaines » l’hôtel de région dont le service communication compte une petite quarantaine de personnes. La Nantaise confirme à Mediacités qu’elle va rejoindre la Banque Populaire Grand Ouest, au poste de directrice de la communication interne et externe. Maud Bretignère est par ailleurs très investie, et depuis les débuts, dans la campagne électorale de Foulques Chombart de Lauwe à Nantes (LR).