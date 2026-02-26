Mounir Belhamiti veut mordre à droite et à gauche « sans invectiver ni outrer »

Dernier lancé dans la bataille municipale à Nantes, l’ancien député LREM veut incarner une troisième voie entre Johanna Rolland (PS) et Foulques Chombart de Lauwe (LR). Quitte à revenir à un « en même temps » démodé et à être accusé de trahison.

Mounir Belhamiti, Erwan Huchat et Sophie van Goethem (tout à gauche), élus municipaux de la liste « Nantes mérite mieux ». Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Un mois pile, voilà le temps qu’il a fallu à Mounir Belhamiti entre l’annonce de sa candidature, le 18 janvier, et la présentation de sa liste « Nantes mérite mieux », le 19 février. Un petit tour de force pour le centriste, huitième et dernier à se lancer dans la bataille municipale nantaise. « Beaucoup n’y croyaient pas, on a montré que c’était possible », se rengorge l’ancien député LREM, âgé de 40 ans, dans un bar proche de la place de la République qui prend des airs de « La République en marche » des origines.

Car à bien regarder ses 68 colistiers, l’ancien député LREM fait planer un parfum de « en même temps » sur la campagne, celui du macronisme première époque. Le chef de file s’est auto‐exclu de Renaissance en janvier (la commission nationale d’investiture soutenant le LR Foulques Chombart de Lauwe) et promet une équipe « ancrée dans le réel nantais, issue de tous les horizons » où « la question des partis est assez anecdotique ». Franchir les 10% au premier tour sera donc déjà un petit exploit au vu « de la campagne modeste » annoncée.

https://www.mediacites.fr/breve/nantes/2026/01/22/le-centriste-mounir-belhamiti-huitieme-candidat-a-la-mairie-de-nantes/

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas et Anouck Fily

1 / ?