Un mois pile, voilà le temps qu’il a fallu à Mounir Belhamiti entre l’annonce de sa candidature, le 18 janvier, et la présentation de sa liste « Nantes mérite mieux », le 19 février. Un petit tour de force pour le centriste, huitième et dernier à se lancer dans la bataille municipale nantaise. « Beaucoup n’y croyaient pas, on a montré que c’était possible », se rengorge l’ancien député LREM, âgé de 40 ans, dans un bar proche de la place de la République qui prend des airs de « La République en marche » des origines.

Car à bien regarder ses 68 colistiers, l’ancien député LREM fait planer un parfum de « en même temps » sur la campagne, celui du macronisme première époque. Le chef de file s’est auto‐exclu de Renaissance en janvier (la commission nationale d’investiture soutenant le LR Foulques Chombart de Lauwe) et promet une équipe « ancrée dans le réel nantais, issue de tous les horizons » où « la question des partis est assez anecdotique ». Franchir les 10% au premier tour sera donc déjà un petit exploit au vu « de la campagne modeste » annoncée.

