Après des mois de péripéties maritimes, le tablier du pont Anne‐de‐Bretagne est enfin arrivé au pied du pont de Cheviré. Le timing s’avère presque parfait : à une poignée de jours du premier tour des élections municipales, cela offre une belle opération de communication à Johanna Rolland. Casquette de maire‐présidente de Nantes Métropole sur la tête, la candidate (PS) à un troisième mandat peut se féliciter de « ce grand moment » sur tous les écrans. Idéal, alors que monte la tension électorale.

« Ça s’intensifie. On entend ou on lit des invectives et des polémiques dans tous les sens », constate‐t‐on, par exemple, dans l’entourage de son principal rival, Foulques Chombart de Lauwe (Les Républicains). Pêle‐mêle ces dernières semaines, on recense celle concernant un débat annulé à Nantes Université en raison de « menaces de tous bords » ; celle sur les tracts de Johanna Rolland distribués avec Nantes Passion alors qu’il s’agit bien de deux contrats distincts ; celle à propos du local de campagne de « Foulques Chombart », à l’usage pas tout à fait réglementaire selon Ouest‐France.

Ou encore, dans une version très « 2026 », le face‐à‐face entre la candidate Margot Medkour (« Nantes populaire, gauche radicale) et un youtubeur d’extrême droite venu tourner dans les bidonvilles de la prairie de Mauves. Une liste qui demeure non exhaustive.