Première vague bleue sur une métropole nantaise rose

Bouguenais, dixième commune de la métropole qui abrite l’aéroport Nantes‐Atlantique, est en passe de devenir un objet d’étude électoral. Ses habitants votent à gauche… sauf aux élections municipales désormais. Jean‐Luc Mélenchon y est arrivé en tête en 2022 et le PS a gouverné la ville pendant un demi‐siècle jusqu’en 2020. À la faveur d’une triangulaire fratricide, la détonnante Sandra Impériale (LR), figure d’une « droite moderne » mais également proche de Bruno Retailleau, fait alors basculer Bouguenais à 313 voix près.