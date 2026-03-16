Première vague bleue sur une métropole nantaise rose

Trois communes ont basculé à droite dès le premier tour : l’attendue Orvault et les moins attendues Bouaye et La Chapelle-sur-Erdre. La gauche demeure cependant solide et une éventuelle bascule de Nantes Métropole dépend entièrement de celle de la ville de Nantes.

Sébastien Arrouët, nouveau maire (divers droite) de Orvault et Rodolphe Amailland (LR), réélu à Vertou, en meeting début février. Photo : compte X de Sébastien Arrouët

Bouguenais, dixième commune de la métropole qui abrite l’aéroport Nantes‐Atlantique, est en passe de devenir un objet d’étude électoral. Ses habitants votent à gauche… sauf aux élections municipales désormais. Jean‐Luc Mélenchon y est arrivé en tête en 2022 et le PS a gouverné la ville pendant un demi‐siècle jusqu’en 2020. À la faveur d’une triangulaire fratricide, la détonnante Sandra Impériale (LR), figure d’une « droite moderne » mais également proche de Bruno Retailleau, fait alors basculer Bouguenais à 313 voix près.

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Thibault Dumas, Marine Dumeurger et Anouck Fily

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