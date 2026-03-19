C’est le visage fatigué que Foulques Chombart de Lauwe s’est présenté devant la presse mardi midi pour dénoncer, selon ses dires, « l’accord de la honte » de Johanna Rolland avec LFI, présenté à peine une heure plus tôt. « Il est temps que cette campagne se termine », glisse au passage le candidat de la droite et du centre, lancé dans la course municipale depuis… 855 jours. Du jamais vu. Dès octobre 2023, il avait déclaré vouloir « virer Johanna Rolland », présentant sa candidature en solitaire et prenant de court son propre camp.

Deux ans et demi plus tard, le voilà qui talonne la maire sortante au premier tour, enfonçant un premier coin dans les contreforts d’une citadelle socialiste depuis 1989. Avec 40 815 voix, soit 33,77 % des suffrages, il suit de près la socialiste et ses 42 599 voix (35,24 %). Un écart inespéré qui nourrit, dans son entourage, le scénario d’un « hold‐up électoral du siècle ». Alors, le candidat continue de tracer son sillon et répéter ses éléments de langage. « Moi, je m’en fiche de faire gagner la droite. Ça n’a jamais été mon sujet. En revanche, je vais être le maire qui changera le quotidien des Nantais ».

https://www.mediacites.fr/breve/nantes/2026/03/17/tunnel-sous-la-loire-foulques-chombart-de-lauwe-retropedale-un-peu/

Trois meetings pas de quatrième

Il faut bien entretenir la flamme jusqu’au bout. Car pendant ce temps, la fatigue s’accumule et les moyens financiers viennent à manquer. Résultat, la stratégie …