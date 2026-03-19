Johanna Rolland à Nantes : de la stupeur aux tremblements

Une douche froide tombe dimanche 15 mars au soir sur l’hôtel de ville de Nantes. Les premiers résultats arrivent au compte‐gouttes et dessinent « l’un des pires scénarios possibles » : une Johanna Rolland talonnée par Foulques Chombart de Lauwe (1,5 point d’écart au final) et bousculée par la qualification de LFI au second tour, au sein d’une gauche radicale haute (16,7 %).

« Franchement, c’est trop triste, j’ai envie de pleurer », se désole l’une de ses colistières, émue. À quelques pas de là, un autre se renfrogne : « Merde, je pensais que ça avait bien voté. Mais là, on a même Margot [Medkour] dans les pattes… ». De son côté, l’écologiste Marie Vitoux fulmine : « Je ne laisserai pas la droite passer à Nantes dans ces conditions ! ».

La pilule est amère à avaler pour les soutiens de Johanna Rolland, qui s’effraient désormais d’une défaite. Notamment les proches, si prompts à dépeindre une patronne « incroyable », « brillante » ou « combative ». La dauphine « totalement émancipée » de Jean‐Marc Ayrault, qui a fait basculer la sixième ville de France à gauche il y a 37 ans.