La plupart du temps, au tribunal administratif de Nantes, le requérant doit se défendre face à une administration invisible. Comme le veut l’expression consacrée, la préfecture n’est « ni présente ni représentée » par un avocat aux audiences publiques, où les juges devront se contenter de ses mémoires écrits. Il arrive pourtant parfois que les services de l’État envoient un de leurs juristes. Et, seulement pour les grandes occasions, ils s’octroient les services d’un avocat.

C’est précisément ce qui s’est passé ce jeudi 11 juin, où Me Olivier Magnaval est venu défendre la cause des services de l’État… et surtout celle du local de rétention administrative (LRA) de 4 places installé depuis mi‐février dans la cour du commissariat de police Waldeck‐Rousseau à Nantes, en attendant l’ouverture (controversée) d’un CRA de 140 places à la lisière de Nantes et Carquefou [lire l’encadré plus bas].