Déstabilisation électorale à Toulouse : le rapport de Viginum sur l’ingérence israélienne lève une partie du voile

Après les révélations de Libération, Haaretz, Reuters et du Canard enchainé, Viginum confirme l'ingérence étrangère lors des élections municipales. Présenté le 11 juin, le rapport laisse cependant encore des zones d'ombres sur les opérations de déstabilisation visant le candidat LFI François Piquemal à Toulouse.

Viginum a publié un rapport sur les ingérences israéliennes lors des élections municipales. / Illustration GC - Mediacités

Dans un rapport présenté jeudi 11 juin, Viginum confirme l’existence d’une opération de déstabilisation visant des candidats de La France Insoumise à Toulouse, Marseille et Roubaix, lors des élections municipales. L’entreprise israélienne Blackcore a été identifiée comme étant « probablement à l’origine des campagnes ». 

« Cette entité semble s’insérer dans un écosystème composé de nombreuses entreprises israéliennes du secteur cyber, ce qui empêche à ce stade de déterminer avec un niveau de confiance suffisant l’identité et le périmètre précis de l’action de l’entreprise privée à l’origine », précise Viginum, dans son rapport, qui ajoute que « aucun élément ne permet par ailleurs d’établir l’identité et l’origine des commanditaires ayant pu recourir aux services de cette société ».

Selon Viginum, un homme apparait au centre de cet écosystème : Yigal Unna, un ancien de l’Unité 8200, le renseignement militaire israélien, et du Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien. Il est surtout « le premier et ancien directeur g …

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Gael Cérez

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