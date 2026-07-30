C’était une opération militaire d’une ampleur jamais vue en Loire‐Atlantique. Près de 2 500 gendarmes procédaient en avril 2018 à l’évacuation (partielle) de la « zone à défendre » de Notre‐Dame‐des‐Landes, trois mois après l’annonce par le Premier ministre d’alors, Édouard Philippe, de l’abandon du projet d’aéroport. Avec une appréhension pour les autorités : « qu’il y ait un mort ou des blessés graves, du côté des forces de l’ordre comme des occupants », comme le racontera a posteriori à Mediacités la préfète Nicole Klein.

Près d’une décennie plus tard, le tribunal administratif de Nantes a condamné ce mercredi 22 juillet 2026 l’État à indemniser trois manifestants et deux journalistes blessés à l’époque, alors que des centaines de personnes avaient convergé sur place en soutien des 400 zadistes qui habitaient sur place (ils sont encore 150 à 200 aujourd’hui).