L’État condamné à indemniser cinq blessés lors de l’évacuation de la ZAD de Notre‐Dame‐des‐Landes

Quelque 300 opposants, 100 gendarmes et trois journalistes avaient été blessés lors de l'évacuation (partielle) de la « zone à défendre » en avril 2018, après l'abandon du projet d'aéroport. L'État était notamment attaqué sur l'usage de grenades lacrymogènes à charge explosive.

Affrontements entre zadistes et gendarmes lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, en avril 2018. Photo : Florian Garcia / MDL

C’était une opération militaire d’une ampleur jamais vue en Loire‐Atlantique. Près de 2 500 gendarmes procédaient en avril 2018 à l’évacuation (partielle) de la « zone à défendre » de Notre‐Dame‐des‐Landes, trois mois après l’annonce par le Premier ministre d’alors, Édouard Philippe, de l’abandon du projet d’aéroport. Avec une appréhension pour les autorités : « qu’il y ait un mort ou des blessés graves, du côté des forces de l’ordre comme des occupants », comme le racontera a posteriori à Mediacités la préfète Nicole Klein. 

Près d’une décennie plus tard, le tribunal administratif de Nantes a condamné ce mercredi 22 juillet 2026 l’État à indemniser trois manifestants et deux journalistes blessés à l’époque, alors que des centaines de personnes avaient convergé sur place en soutien des 400 zadistes qui habitaient sur place (ils sont encore 150 à 200 aujourd’hui).

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Romain Blanchard et Morgane Jean - PressPepper

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