Carte scolaire : sept nouvelles classes fermées à Toulouse et dans le département

Prévisibles, ces fermetures de classes dans le premier degré, actées en dernière instance de carte scolaire, n'avaient pas eu lieu depuis des années. Elles obligent les écoles concernées, dont Guilhermy à Toulouse, à se réorganiser. Non sans heurts.

L'école Guilhermy, dans le quartier Saint Simon, s'est vue retirer une classe, trois semaines après la rentrée. Photo DR.

Le directeur académique des services de l’éducation nationale de Haute‐Garonne (Dasen) a confirmé le 23 septembre la fermeture de sept classes supplémentaires dans le département, ce qui s’ajoute aux 170 fermetures déjà annoncées.

Lors du vote du Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN), l’ensemble des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et de nombreux élus se sont pourtant opposés à ce projet. L’élue métropolitaine et adjointe à l’éducation toulousaine Marion Lalane de Laubadère s’est abstenue, tandis que la représentante de l’Association des maires de France 31 a voté pour.

En parallèle, le Dasen a acté l’ouverture de treize classes, dont cinq à Toulouse, dans les élémentaires Jolimont, Marie de Gournay et Canto Laouzetto, et les maternelles Ada Lovelace et Jean Chaubet. Une décision appréciée par la mairie de Toulouse qui salue « l’obtention d’avancées très significatives pour les écoles toulousaines » grâce aux ouvertures et aux fermetures annulées, même si elle réclame davantage de remplaçants et d’AESH.

Dans la Ville rose, deux écoles sont concernées par des fermetures : la maternelle Buffon et l’élémentaire Guilhermy, situées respectivement dans les quartiers Lafourguette et Saint‐Simon. Les autres sont deux élementaires, à Tournefeuille et à Balma (où la pétition lancée par les parents d’élèves de Marie Laurencin n’a visiblement pas suffi …

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Par Armelle Parion