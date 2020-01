Personne n’en a parlé, ou si peu… Depuis le 1er janvier 2019, le tribunal des affaires sociales (TASS) de Lille et son cousin, le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), ont été rayés de la carte judiciaire. Ils sont fondus dans un « pôle social » au sein du tribunal de grande instance (TGI).

Ce secteur de la Justice n’est pas considéré comme « noble » : loin des ambitions des magistrats les plus en vue et des avocats les plus en voix, loin des yeux du ministère, qui ne prenait même pas la peine, jusqu’à une date récente, de collecter les statistiques et de suivre les résultats de ce « contentieux ». C’est le domaine des litiges entre particuliers et caisses de sécurité sociale ou d’allocations familiales, des différends entre salariés et employeurs, à propos d’accidents du travail ou de maladies professionnelles… Des « petites affaires » mais de celles qui font mal, ajoutant aux douleurs des blessures les tourments de la procédure. Les mots « amiante », « béquilles », « prothèse », « chômage » courent les rapports d’expertise et les procès-verbaux…

9 800 dossiers à la naissance

En 2016, le gouvernement a lancé une réorganisation des TASS et des TCI. Leur surcharge était patente (2 670 dossiers en attente de jugement au TASS de Lille à cette époque, soit le troisième stock en région après ceux de Rhône-Alpes et de Marseille) et leur fonctionnement « hybride », mélangeant les personnels de plusieurs administrations, posait problème.

« Conformément aux instructions du ministère, nous avons mis les bouchées doubles pour réduire au maximum le stock de notre TASS pendant les exercices 2017 et 2018, indique Xavier Puel, président du tribunal de grande instance de Lille. Il n’y a pas eu le même empressement partout en France. Par ailleurs, nous avons repris tous les dossiers TCI du département, ceux de notre ressort mais aussi ceux de Douai et Valenciennes ». Cet effort n’a pas empêché le nouveau …