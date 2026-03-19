Municipales à Lille : la fable des « notables » contre le « peuple » de LFI ne résiste pas à l’analyse

Mediacités a décrypté les profils des 61 membres des listes « Tout pour Lille demain  » d’Arnaud Deslandes et « Lille insoumise, écologiste et populaire » de Lahouaria Addouche, rivales du second tour à Lille. Contrairement au storytelling insoumis, d’un côté comme de l’autre, les apparatchiks politiques y occupent une place de choix.

Mediacités a analysé les listes de Lahouaria Addouche et d'Arnaud Deslandes pour le second tour de l'élection municipale à Lille. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

« À Lille, l’alliance des notables face à la candidate du peuple ». Lundi 16 mars au soir, à peine connue la décision de Stéphane Baly de fusionner sa liste avec celle d’Arnaud Deslandes, le communiqué de presse de Lille insoumise a fusé. Cinglant. Alors que la veille, Stéphane Baly était loué pour sa volonté de rupture avec « la politique néfaste des socialistes », désormais, deux mondes se font face : le peuple d’un côté et les notables de l’autre, qui ne seraient guidés que par « les combines d’appareil et les tambouilles électoralistes ».

Qu’en est‐il vraiment ? Pour le savoir, Mediacités s’est livré à un examen attentif de la composition des listes afin d’y repérer la présence des fameux notables. L’association Démocratisons la politique nous a déjà fourni un premier diagnostic édifiant. A l’aide d’une sorte de nutri‐score politique, le collectif a pointé l’absence profonde de représentativité sociale des listes électorales lilloises. La liste du maire Arnaud Deslandes pour le premier tour hérite d’un « F » – la pire note – reflet d’une « capture massive et unilatérale par les classes supérieures sans maintien des classes moyennes ».

La liste de Stéphane Baly qui s’est classée 3ème à l’issue du premier tour, s’en tire à peine mieux avec la note « E » synonyme de « capture forte par …

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Jacques Trentesaux

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