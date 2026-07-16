Ce que cache la désertion des élus socialistes face au RN à Liévin

Stupeur et tremblements. Ce 22 mars, soir du second tour des municipales, une page d’histoire politique se tourne à Liévin. Dany Paiva, jeune candidat RN de 30 ans totalement inexpérimenté, l’emporte avec 53,58 % des voix face au sénateur Jérôme Darras, 68 ans, fils de l’ancien maire emblématique Henri Darras. Dès les résultats des premiers bureaux de vote connus, Bruno Bilde comprend. Le député RN de la 12e circonscription alerte