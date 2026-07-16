Stupeur et tremblements. Ce 22 mars, soir du second tour des municipales, une page d’histoire politique se tourne à Liévin. Dany Paiva, jeune candidat RN de 30 ans totalement inexpérimenté, l’emporte avec 53,58 % des voix face au sénateur Jérôme Darras, 68 ans, fils de l’ancien maire emblématique Henri Darras. Dès les résultats des premiers bureaux de vote connus, Bruno Bilde comprend. Le député RN de la 12e circonscription alerte
Ce que cache la désertion des élus socialistes face au RN à Liévin
Après la victoire surprise du Rassemblement national dans ce fief PS du Pas-de-Calais, 27 des 39 colistiers socialistes ont démissionné et le maire sortant Laurent Duporge s’est fait embaucher par la municipalité d’extrême droite. Retour sur l’incroyable trahison du parti à la rose dans ce bastion socialiste du bassin minier.