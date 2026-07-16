Ce que cache la désertion des élus socialistes face au RN à Liévin

Après la victoire surprise du Rassemblement national dans ce fief PS du Pas-de-Calais, 27 des 39 colistiers socialistes ont démissionné et le maire sortant Laurent Duporge s’est fait embaucher par la municipalité d’extrême droite. Retour sur l’incroyable trahison du parti à la rose dans ce bastion socialiste du bassin minier.

A Liévin, l'arrivée du nouveau maire RN Dany Paiva (à gauche) a entraîné la démission en masse des élus PS, à commencer par le sénateur Jérôme Darras (au centre de la photo en bas à droite), contraint de se présenter suite au renoncement surprise du maire sortant, Laurent Duporge (à sa droite), sous le regard impuissant de l'ancien maire Jean-Pierre Kucheida (à sa gauche). Montage : Mediacités / Photos : Mairie de Liévin.

Stupeur et tremblements. Ce 22 mars, soir du second tour des municipales, une page d’histoire politique se tourne à Liévin. Dany Paiva, jeune candidat RN de 30 ans totalement inexpérimenté, l’emporte avec 53,58 % des voix face au sénateur Jérôme Darras, 68 ans, fils de l’ancien maire emblématique Henri Darras. Dès les résultats des premiers bureaux de vote connus, Bruno Bilde comprend. Le député RN de la 12e circonscription alerte 

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Par Jacques Trentesaux

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