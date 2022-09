Fusion des universités de Lyon : retour vers le futur

Deux ans après l’échec d’une vaste fusion des universités lyonnaises et stéphanoise, Lyon-1 et Lyon-2 relancent la construction d’un grand établissement pluridisciplinaire. Moins démesuré - et moins contesté pour le moment -, ce projet entraînera toutefois une transformation en profondeur de la recherche et de l’enseignement supérieur à Lyon.