Pour cette rentrée scolaire, la Région a ripoliné son dispositif qui offre aux élèves des lycées la gratuité des manuels scolaires et des avantages culturels mais aussi le financement d’un permis de chasse. Son octroi est conditionné à la signature d’une charte : le texte proscrit les « comportements inciviques », sous peine de dénonciation du proviseur auprès de la collectivité. 

La carte Pass'Région offre des réductions pour des musées, des salles de spectacles ou de cinéma et finance cartes de pêche et permis de chasse. Montage : Mediacités.

En prévision de la rentrée de son fils nouvellement lycéen, Séverine (le prénom a été modifié), mère de famille habitant dans l’Allier, s’est chargée de l’inscrire sur le site internet de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes pour qu’il puisse bénéficier du « Pass’Région » ou plutôt du « PASS’Région jeunes », selon sa nouvelle dénomination avec majuscules de rigueur. Ce dispositif, offert tous les ans aux élèves des 12 départements du territoire, permet d’acquérir les manuels scolaires gratuitement et comprend une somme de 50 euros pour les manuels complémentaires. Le « PASS’Région » peut parfois même servir de sésame pour passer les portillons dans certains établissements. Bref, son obtention se relève indispensable pour tout lycéen.

Quelle n’a donc pas été la surprise de Séverine, quand après avoir renseigné le nom, le prénom et l’adresse de son enfant, elle 

Par Blandine Flipo