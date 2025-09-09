En prévision de la rentrée de son fils nouvellement lycéen, Séverine (le prénom a été modifié), mère de famille habitant dans l’Allier, s’est chargée de l’inscrire sur le site internet de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes pour qu’il puisse bénéficier du « Pass’Région » ou plutôt du « PASS’Région jeunes », selon sa nouvelle dénomination avec majuscules de rigueur. Ce dispositif, offert tous les ans aux élèves des 12 départements du territoire, permet d’acquérir les manuels scolaires gratuitement et comprend une somme de 50 euros pour les manuels complémentaires. Le « PASS’Région » peut parfois même servir de sésame pour passer les portillons dans certains établissements. Bref, son obtention se relève indispensable pour tout lycéen.

Quelle n’a donc pas été la surprise de Séverine, quand après avoir renseigné le nom, le prénom et l’adresse de son enfant, elle