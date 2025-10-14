L’Etat enterre le projet de médaille régionale pour les forces de l’ordre voulu par Laurent Wauquiez

Dans le monde de Laurent Wauquiez, le coup d’éclat médiatique importe plus que la réalité juridique. Récemment, Mediacités racontait comment la Région du patron des députés LR à l’Assemblée nationale – présidée sur le papier par Fabrice Pannekoucke depuis un an – s’était assise sur la réglementation en vigueur pour installer des scanners à l’entrée d’un lycée de Lyon. Un énième exemple d’annonce sécuritaire construite sur du sable d’un point de vue du droit.

C’est aussi le cas du projet de médaille régionale « de la reconnaissance ». Votée en octobre 2024 par le conseil régional, cette décoration devait permettre de « saluer le courage et le mérite des forces de sécurité et de secours, en première ligne face à l’intensification de la violence ». En théorie, la collectivité devait organiser un « événement » pour la remettre aux policiers, gendarmes, pompiers, douaniers et autres agents de sécurité ferroviaires de la région ayant réalisé « une action exemplaire, voire extraordinaire » ou bien ayant été blessés dans le cadre de leurs missions.

Devant l’hémicycle, le « conseiller spécial » Laurent Wauquiez était