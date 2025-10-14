L’Etat enterre le projet de médaille régionale pour les forces de l’ordre voulu par Laurent Wauquiez

Selon les informations de Mediacités, le projet de médaille régionale « du courage et du mérite » pour les forces de l’ordre et les pompiers, annoncé par la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a un an, a fait l’objet d’un avis défavorable de la grande chancellerie de la Légion d’honneur.

Lors de l'inauguration d'un poste de police municipale, à Bron, en juillet 2025. Photo : Photo : région Auvergne-Rhône-Alpes/©K.Debbache.

Dans le monde de Laurent Wauquiez, le coup d’éclat médiatique importe plus que la réalité juridique. Récemment, Mediacités racontait comment la Région du patron des députés LR à l’Assemblée nationale – présidée sur le papier par Fabrice Pannekoucke depuis un an – s’était assise sur la réglementation en vigueur pour installer des scanners à l’entrée d’un lycée de Lyon. Un énième exemple d’annonce sécuritaire construite sur du sable d’un point de vue du droit. 

C’est aussi le cas du projet de médaille régionale « de la reconnaissance ». Votée en octobre 2024 par le conseil régional, cette décoration devait permettre de « saluer le courage et le mérite des forces de sécurité et de secours, en première ligne face à l’intensification de la violence ». En théorie, la collectivité devait organiser un « événement » pour la remettre aux policiers, gendarmes, pompiers, douaniers et autres agents de sécurité ferroviaires de la région ayant réalisé « une action exemplaire, voire extraordinaire » ou bien ayant été blessés dans le cadre de leurs missions.

Devant l’hémicycle, le « conseiller spécial » Laurent Wauquiez était

Auvergne‐Rhône‐Alpes : région sauce Wauquiez

Auvergne‐Rhône‐Alpes : région sauce Wauquiez

Par Mathieu Périsse

