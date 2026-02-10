En finir avec « la gouvernance dogmatique » des écologistes, incarner « une nouvelle donne démocratique en replaçant les habitants au centre des discussions ». Donnée favorite pour succéder à Bruno Bernard à la présidence de la métropole de Lyon, en mars prochain, Véronique Sarselli, maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon ne mégote pas quand il s’agit de dégommer la démocratie participative à la sauce écologiste. « De la poudre aux yeux, s’enflammait déjà, en septembre dernier, celle qui n’a pas souhaité répondre à Mediacités pour cet article [lire l’encadré En coulisses]. Je veux que chaque habitant, chaque élu local, puisse être entendu et consulté avant les grandes décisions. »

Dans l’ombre de l’ultra-médiatique Jean‐Michel Aulas avec lequel elle s’est alliée, Véronique Sarselli, 57 ans,