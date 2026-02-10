« Autoritaire, elle incarne la droite Retailleau » : Véronique Sarselli, cette inconnue alliée d’Aulas qui vise la présidence du Grand Lyon

Candidate à la tête de la Métropole, Véronique Sarselli dirige depuis douze ans Sainte-Foy-lès-Lyon, commune aisée de l’ouest lyonnais. Comment ? Mediacités passe au crible la gouvernance et l’exercice du pouvoir du binôme de Jean-Michel Aulas, favorite pour succéder à l’écologiste Bruno Bernard.

La maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon Véronique Sarselli s'est alliée à Jean-Michel Aulas pour briguer la présidence de la métropole de Lyon. Photo : MaxPPP.

En finir avec « la gouvernance dogmatique » des écologistes, incarner « une nouvelle donne démocratique en replaçant les habitants au centre des discussions ». Donnée favorite pour succéder à Bruno Bernard à la présidence de la métropole de Lyon, en mars prochain, Véronique Sarselli, maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon ne mégote pas quand il s’agit de dégommer la démocratie participative à la sauce écologiste. « De la poudre aux yeux, s’enflammait déjà, en septembre dernier, celle qui n’a pas souhaité répondre à Mediacités pour cet article [lire l’encadré En coulisses]. Je veux que chaque habitant, chaque élu local, puisse être entendu et consulté avant les grandes décisions. »

Dans l’ombre de l’ultra-médiatique Jean‐Michel Aulas avec lequel elle s’est alliée, Véronique Sarselli, 57 ans, 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 13 minutes

Favorite

Par Hervé Pupier et Nicolas Barriquand

1 / ?