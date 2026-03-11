Dans la dernière ligne (très à) droite, Jean‐Michel Aulas et Véronique Sarselli haussent le ton

Pour la première fois, le duo en lice pour la mairie et la métropole de Lyon partageait l’affiche d’un meeting ce mardi 10 mars. L’un et l’autre se sont livrés à un dézingage en règle de leurs adversaires écologistes.

Jean-Michel Aulas, lors de son dernier meeting avant le premier tour de l'élection muncipale, le 10 mars. Photo : Hervé Pupier.

On a retrouvé Jean‐Michel Aulas. Après sa prestation loupée lors du débat organisé par BFM, le 24 février dernier, le favori des sondages pour l’élection municipale de Lyon s’était fait très discret. Hormis quelques serrages de mains sur les marchés le week‐end dernier, dont une séquence a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, aucune prise de parole publique du candidat. Jusqu’à ce mardi 10 mars. Pour son deuxième et dernier meeting avant le premier tour du scrutin, le champion de la droite et des macronistes a effectué un retour à la case Confluence, six mois ou presque après le lancement de sa candidature, devant un millier de personnes, à l’incubateur de start‐ups H7, côté Rhône.

Cette fois‐ci, c’est à La Sucrière, côté Saône donc, que l’ancien président de l’Olympique lyonnais a sacrifié à l’exercice de fin de campagne pour une démonstration de force et une réplique musclée aux attaques de ses rivaux. Piqué au vif par les virulentes critiques moquant ses « à peu près » et sa politique de la chaise vide – « la bulle Aulas a explosé », a raillé 

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 7 minutes

Favorite

Par Hervé Pupier

