Grégory Doucet ou Jean‐Michel Aulas : qui a remporté l’élection dans votre quartier ?

Quels ont été les effets de la « fusion technique » de la liste de l'union de la gauche et des écologistes avec celle de La France insoumise ? L'ex-président de l'Olympique lyonnais a-t-il réussi à convaincre au-delà des fiefs de la droite ? Bureau de vote par bureau de vote, retrouvez l'ensemble des résultats du second tour de l'élection municipale de Lyon grâce à nos cartes interactives.

Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas et les résultats du second tour de l'élection municipale lyonnaise. Photos et montage : N.Barriquand/Mediacités.

Très précisément 2762 bulletins. C’est la faible avance que les électeurs et électrices de Lyon ont accordé à Grégory Doucet lors du second tour des élections municipales de ce dimanche 22 mars, face à Jean‐Michel Aulas, candidat de la droite et des macronistes. À quels quartiers l’écologiste doit‐il sa réélection ? À l’inverse, quels secteurs auraient préféré porter l’ancien président de l’Olympique lyonnais à la tête de l’hôtel de ville ?

Comme à l’issue du premier tour, Mediacités publie la carte interactive des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Plus la couleur d’un bureau est prononcée, plus le pourcentage de voix du candidat arrivé en tête

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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