Grégory Doucet ou Jean‐Michel Aulas : qui a remporté l’élection dans votre quartier ?

Très précisément 2762 bulletins. C’est la faible avance que les électeurs et électrices de Lyon ont accordé à Grégory Doucet lors du second tour des élections municipales de ce dimanche 22 mars, face à Jean‐Michel Aulas, candidat de la droite et des macronistes. À quels quartiers l’écologiste doit‐il sa réélection ? À l’inverse, quels secteurs auraient préféré porter l’ancien président de l’Olympique lyonnais à la tête de l’hôtel de ville ?

Comme à l’issue du premier tour, Mediacités publie la carte interactive des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Plus la couleur d’un bureau est prononcée, plus le pourcentage de voix du candidat arrivé en tête