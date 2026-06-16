A la métropole de Lyon, un nouveau règlement intérieur qui restreint l’expression des élus

Les règles qui régissent le fonctionnement des instances du Grand Lyon doivent être adoptées le 22 juin prochain. La mouture préparée par l’exécutif de Véronique Sarselli fixe de nouvelles limitations perçues comme « une restriction de l’expression démocratique » par certains.

La présidente LR de la métropole de Lyon Véronique Sarselli. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

C’est un document technique et administratif mais qui peut aussi se révéler éminemment politique. Ce lundi 22 juin prochain, les 150 conseillers métropolitains du Grand Lyon, réunis en assemblée plénière, seront invités à adopter le nouveau règlement intérieur de la collectivité. Mediacités a pu consulter la mouture préparée par l’exécutif de Véronique Sarselli pour la mandature 2026–2032.

Sans nul doute, les débats sur ce document devraient passer au second plan – politique et médiatique – dans le contexte de l’affaire Abreu et de ses conséquences pour le premier vice‐président de la Métropole Jean‐Michel Aulas. Mais, parmi ses 87 articles qui régissent les conseils du Grand Lyon, ses diverses commissions, les moyens alloués aux groupes politiques ou encore les retenues sur indemnités en fonction de l’absentéisme des élus, nous avons relevé

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Temps de lecture : 4 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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