À sept mois des municipales, Johanna Rolland surfe sur les déboires de ses concurrents

Les dates précises du premier et second tour des élections municipales de 2026 ne sont toujours pas connues. Pour l’heure, on sait seulement que les électeurs français seront appelés aux urnes en mars prochain, deux dimanches, à une semaine d’intervalle. Cependant la pré‐campagne officielle débute le 1er septembre, encadrant strictement son financement et l’utilisation des moyens institutionnels à la Ville de Nantes comme à Nantes Métropole.

Jusqu’à cette date, la maire et présidente (PS) sortante Johanna Rolland use à sa guise de ces moyens – tout à fait légalement – pour vanter le bilan de son deuxième mandat. Une campagne d’affichage publicitaire sous le slogan « Demain n’attend pas » ; une quarantaine de « rendez‐vous de proximité » des élus dans les quartiers ; une mise en scène de la maire face à sept habitants/électeurs dans Nantes Passion, des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. De quoi émouvoir l’opposition LR et macroniste, qui dénonçait dans un courrier mi‐juin « une suractivité communicationnelle marquée par une multitude de publications valorisant votre action municipale ».