À sept mois des municipales, Johanna Rolland surfe sur les déboires de ses concurrents

L’été a été défavorable aux rivaux de la maire socialiste sortante, qui brigue un troisième mandat. Chez LR, la désignation tardive d’un candidat se fera finalement par un vote des militants ces 30 et 31 août. Les écologistes hésitent toujours à présenter une liste autonome, alors que leurs potentiels alliés insoumis viennent d’écarter une de leurs co-leaders. Le RN annoncera lui sa tête de liste le 1er septembre.

Johanna Rolland assistant à un spectacle de Royal de Luxe, au début de l'été. Photo : compte X de Johanna Rolland
Les dates précises du premier et second tour des élections municipales de 2026 ne sont toujours pas connues. Pour l’heure, on sait seulement que les électeurs français seront appelés aux urnes en mars prochain, deux dimanches, à une semaine d’intervalle. Cependant la pré‐campagne officielle débute le 1er septembre, encadrant strictement son financement et l’utilisation des moyens institutionnels à la Ville de Nantes comme à Nantes Métropole.

Jusqu’à cette date, la maire et présidente (PS) sortante Johanna Rolland use à sa guise de ces moyens – tout à fait légalement – pour vanter le bilan de son deuxième mandat. Une campagne d’affichage publicitaire sous le slogan « Demain n’attend pas » ; une quarantaine de « rendez‐vous de proximité » des élus dans les quartiers ; une mise en scène de la maire face à sept habitants/électeurs dans Nantes Passion, des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. De quoi émouvoir l’opposition LR et macroniste, qui dénonçait dans un courrier mi‐juin « une suractivité communicationnelle marquée par une multitude de publications valorisant votre action municipale ». 

Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas