Loire‐Atlantique : la guerre de l’eau aura‐t‐elle lieu ?

Les collectivités gérant l’eau potable dans le département veulent afficher un front uni, alors que les projections sur la ressource sont inquiétantes pour les habitants. Mais la définition d’un plan d’action financé débute à peine et les discordes entre élus affleurent.

Forage sur des terres agricoles, une solution envisagée en Loire-Atlantique. Photo : Geotechnic Aquafor

« Il n’y aura pas de guerre de l’eau en Loire‐Atlantique », prophétise Robin Salecroix, vice‐président (PCF) de Nantes Métropole, délégué à la politique publique de l’eau et de l’assainissement, le 7 novembre dernier, face à la presse. Ce jour‐là, les huit élus des collectivités de Loire‐Atlantique chargés du sujet affichent un beau front uni, martelant les mots de « solidarité » ou de « sobriété ». Pourtant la gestion de l’eau potable est loin d’être un long fleuve tranquille dans le département. Les projections présentées sont même inquiétantes, voire alarmantes.

Dans dix ans, une baisse de 10 % des ressources souterraines est anticipée du fait du dérèglement climatique, selon une étude en partie confidentielle pilotée par le conseil départemental. Cette baisse pourrait même atteindre 25 % en 2050. Les eaux superficielles, principalement la Loire, resteraient stables. Mais le fleuve, qui alimente avec ses nappes alluviales 70 % du département, est confronté à des baisses de débit, combinées à une remontée du bouchon vaseux.

Par Marion Coisne

1 / ?